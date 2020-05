Mercato : Wilfred Ndidi (Leicester City) convoité par le PSG

Une liste qui comporte un joueur africain. Il s’agit du « serial-buteur » Pierre-Emerick Aubameyang. Durant cette décennie, l’international gabonais a joué pour 3 clubs. Il a défendu les couleurs de l'AS Saint-Étienne de l'hiver 2012 à l'été 2013 puis du Borussia Dortmund entre juillet 2013 et janvier 2018 avant d’endosser le maillot d’Arsenal. Le capitaine des Panthères noires a affolé les compteurs. Il est classé 7e meilleur buteur d’Europe de la décennie en inscrivant la bagatelle de 186 buts. Il devance même des stars du ballon rond comme Karim Benzema, Harry Kane ou encore Zlatan Ibrahimovic. Voici par ailleurs le classement complet des 15 meilleurs buteur d’Europe :: Nombre de buts marqués : 357 / Clubs : Barcelone: Nombre de buts marqués : 333 / Clubs : Real Madrid et Juventus: Nombre de buts marqués : 227 / Clubs : Dortmund et Bayern: Nombre de buts marqués : 219 / Clubs : Naples et PSG: Nombre de buts marqués : 211 / Clubs : Liverpool et Barcelone: Nombre de buts marqués : 200 / Clubs : Atletico Madrid et Manchester City: Nombre de buts marqués : 186 / Clubs : Saint-Etienne, Dortmund et Arsenal: Nombre de buts marqués : 177 / Clubs : Real Madrid, Naples, Juventus, Chelsea: Nombre de buts marqués : 175 / Clubs : Milan AC, PSG, Manchester United: Nombre de buts marqués : 155 / Club : Real Madrid: Nombre de buts marqués : 142 / Clubs : Real Sociedad, Atletico Madrid et Barcelone.: Nombre de buts marqués : 136 / Clubs : Wolfsburg, Manchester City et l'AS Roma: Nombre de buts marqués : 136 / Club : Tottenham: Nombre de buts marqués : 134 / Clubs : Lyon et Arsenali : Nombre de buts marqués : 133 / Clubs : Inter Milan et le PSG