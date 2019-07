Mercato : Vers un départ de Coutinho du Barça ?

Agent Coutinho : "André Cury pousse pour que Coutinho soit inclus dans le transfert de Neymar avec le #PSG. Coutinho n'a aucune offre parce que nous avons respecté la décision de Barcelone. Mais ils ne respectent pas la parole qu'ils nous ont tenue." (RMC)https://t.co/TYpPorkI4Z — Vince PSG (@VinceMalouh) July 13, 2019

Il est de plus en plus évident que la relation entre le Paris Saint Germain ettend vers la rupture, et on voit mal le brésilien rester une année de plus dans le club français. Problèmes extra-sportifs, rendement en dents de scie, blessures à répétition...Neymar a passé deux saisons bien loin de ce qui devait apporter, et l'air Barçelonais semble lui manquer. De ce fait, le Paris Saint Germain est dans l'obligation d'anticiper un éventuel départ de " Ney ", et il semble avoir désigné son successeur. Il s'agirait de Philippe Coutinho, un autre brésilien en difficulté lui aussi, mais qui évolue au FC Barcelone... Avec l'arrivée de Griezmann, Countinho semble s'éloigner de plus en plus d'un onze de départ dont il a jamais vraiment pris part, et en plus, il faire partie du deal d'un départ de Neymar chez le champion d'Espagne... Affaire à suivre, de très près!