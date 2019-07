Mercato : Veretout devrait rester en Italie

Sur le départ de la Fiorentina, Jordan Veretout activement courtisé par deux clubs italiens : le Milan AC et la Roma. Ce vendredi, le club lombard est repassé à l’offensive.

Il est désormais acquis que Jordan Veretout quittera la Fiorentina cet été. Hué par les supporters de la Viola lors de la reprise de l’entraînement, le milieu de terrain français intéresse de nombreux clubs un peu partout en Europe. Mais les rumeurs l’envoyant à Séville, Dortmund et Arsenal ont perdu en intensité ces derniers jours, et on semble se diriger vers un duel entre deux clubs de Serie A : d’un côté le Milan AC, sur le pont depuis le début dans ce dossier, et de l’autre côté la Roma, entrée dans l’arène un peu plus tardivement. Jeudi, Sky Italia annonçait que le club de la Louve était passé à l’offensive en présentant une offre importante à la Fiorentina.Les dirigeants du Milan AC ont donc répondu ce vendredi à l’issue d’une réunion avec leurs homologues de Florence. D’après Sky Italia, une nouvelle offre, revue à la hausse, a été transmise à la Fiorentina. TMW précise que le montant de cette nouvelle offre serait de 18 millions d’euros (+2 M€ de bonus). Lucas Biglia, que les Rossoneri voulaient intégrer dans la transaction, a été retiré des discussions face au refus de la Fiorentina. Pour autant, les négociations n’arrivent pas encore à leur terme, puisque la Roma va maintenant avoir l’occasion de revoir sa proposition à la hausse à son tour. A ce jeu-là, les dirigeants de la Viola espèrent vendre Veretout (dont le contrat court jusqu’en 2021) pour 25 M€. On s’en approche…