Mercato : Une piste en moins pour l'OM ?

Grenoble enregistre le renfort d'Adrien Monfray, le défenseur central d'Orléans. Le deal a été officialisé ce jeudi par la formation entraînée par Philippe Hinschberger.



Adrien Monfray est Grenoblois !

Apparu à vingt-trois reprises cette saison en Ligue 2, le défenseur central (ou milieu de terrain récupérateur) Adrien Monfray, 28 ans, quitte Orléans pour Grenoble . « J’ai eu un bon contact avec Max Marty (ndlr : Manager Général du GF38), explique l’ancien joueur Laval sur le site officiel de son nouvel employeur. Que ce soit lui ou l’entraîneur (Philippe Hinschberger), ils ont su trouver les mots qui ont fait écho dans ma tête. Je me suis tout de suite bien senti. De plus, je me rapproche de chez moi, vu que je suis de Nice. Je suis également agréablement surpris par la ville, qui me plaît beaucoup., mais j’ai également envie de donner le sentiment aux supporteurs quand ils viennent au Stade des Alpes, que c’est leur forteresse et qu’elle est imprenable. Et en parlant du stade, j’y ai joué l’année dernière avec Orléans et j’ai sentis qu’il s’y passait quelque chose. Visuellement, je suis totalement conquis et j’ai hâte de pouvoir y jouer. »