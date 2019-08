Mercato : Une pépite de l'OL part en prêt à Lorient

Depuis moins d’un mois, la MTN Ligue 1 a repris ses droits. Et la Ligue de Football Professionnel Ivoirienne continue de dévoiler le programme des premières journées. Et ce vendredi, c’est la 3e journée qui vient d’être annoncée et un match de la 2e journée en retard . Elle se déroulera du 30 aout au 4 septembre prochain. Programme de la 3e journée et 2e journée (match en retard)

3e journée Samedi 31 Août 2019 Bouaké FC - ASEC Mimosas à Yamoussoukro à 15H30 GMT Dimanche 01er Septembre 2019 AFAD - Issia Wazi au Parc des Sports de Treichville à 15H30 GMT SOA - ASI à Yamoussoukro à 15H30 GMT SC Gagnoa - FC San Pedro à Gagnoa à 15H30 GMT Samedi 31 Août 2019Lundi 02 Septembre 2019