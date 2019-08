Mercato : Un rendez-vous Naples - Fernando Llorente

«Mon père ne voulait pas que je joue au foot, mais il m'a pardonné»

« Naby Keita est comme un frère»

a d'abord évoqué son enfance difficile en, dans le Sud du. Pour devenir footballeur professionnel, le champion d'Europe 2019 révèle qu'il a dû fuguer pour réaliser ses rêves « Plus jeune, quand j'ai dit à ma famille que je voulais devenir footballeur, mes parents n'étaient pas d'accord. J'en ai parlé à quelqu'un qui était comme un père pour moi. Je lui ai dit que je voulais quitter la Casamance pour Dakar ; qu'il m'aide, avec de l'argent, sans que personne ne sache. Je ne l'ai dit ni à ma mère, ni à mon oncle. Personne ne savait. Il m'a donné l'argent, j'ai fait mes bagages et suis parti pour Dakar» avoueavant d'ajouter: «Ma mère a alors appelé partout en constatant mon absence; tout le monde était paniqué. Un ami leur a dit que j'étais dans la capitale. Ils ont envoyé quelqu'un pour qu'il me ramène en Casamance.».Mais le feu follet sénégalais ne s'en limite pas à ça. Ses parents ne voulaient pas qu'il joue au football «. Ma mère aussi. A chaque fois que je sens qu'elle va en parler, je change de sujet ou je fais semblant de sortir », a déclaré le le chouchou d'Anfield.révèle aussi que sa mère ne regarde jamais ses matchs «Elle était là récemment, mais elle n'a jamais été à Anfield. Une fois, j'évoluais à Southampton; mon oncle l'a forcée à venir mais elle est sortie du stade après deux minutes de jeu. Au fait, elle regarde le foot, mais jamais quand je joue.» Sur ses idoles dans le monde du ballon rond,avoue «Concernant son amitié avec son coéquipier guinéen Naby Keita , le Sénégalais le considère comme son frère « C'est venu le plus naturellement du monde. On parlait la même langue et nous sommes voisins, Guinée et Sénégal. On était également voisin à Salzbourg..»