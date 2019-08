Mercato : Un nouveau défenseur débarque au TFC

« Aujourd’hui, on parie beaucoup sur le potentiel et l’industrie du football est différente. Je vais mettre le cas de João Félix à part (recruté par l’Atlético pour 120 M€). Aujourd’hui, n’importe quel joueur vaut 100 M€, alors qu’il n’a pas fait ses preuves. C’est une folie. Il y a plus d’argent dans le football. Un défenseur central, un gardien valent 70 M€, 80 M€. Je ne suis pas d’accord ». A combien estime-t-il alors le prix d’un CR7 ? « Si j’avais 25 ans… Si un gardien vaut 75 M€, un joueur qui ferait ce que j’ai fait ces dernières années vaudrait trois ou quatre fois plus cher. Facile ». A lire aussi >> Juventus : Diego Forlán brise Cristiano Ronaldo en mille morceaux Le joueur a été aussi interrogé sur le Ballon d'Or. « Pour être honnête, je n’ai jamais pensé remporter un jour le Ballon d’Or, alors en gagner cinq… Si vous me demandez si je veux le gagner à nouveau, je ne vais pas être hypocrite et vous dire que non. Bien sûr que je le veux. Je travaille toujours dans le but de remporter des titres collectifs et individuels. Je suis obsédé par le succès, mais dans le bon sens du terme. Je travaille beaucoup. Mais si je ne gagne pas, ce n’est pas la fin du monde non plus ». Réponse dans les mois à venir. A lire aussi >> Juventus : Khedira compare Cristiano Ronaldo à LeBron James et Tom Brady