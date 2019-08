Mercato : Un joueur du Barça vers l’OM ?

Quand Eto'o avait débarqué en Espagne en 1996, il s'est heurté à plusieurs obstacles. Le premier est la langue, mais il a réussi à s'adapter grâce à sa force de caractère. Le joueur s'est même initié au métier de chauffeur de taxi pour gagner de l'argent de poche et apprendre la langue. « Quand je suis arrivé en Espagne, je me suis dit: mon Dieu, où est-ce que j’ai atterri (rires). Le dépaysement était total. La chose la plus compliquée était la langue or que je devais rapidement apprendre l’espagnol pour les consignes lors des entraînements et échanger le mieux possible avec mes coéquipiers. Dans la vie, il faut savoir s’adapter et surmonter les obstacles. Pour me fondre dans la société espagnole, j’ai eu l’idée de devenir chauffeur de Taxi durant mes temps libres », a déclaré le joueur à Mundo Deportivo. « J’avais mon permis depuis peu et je conduisais les clients dans différents endroits de Madrid. De là, j’ai appris à converser avec la clientèle. C’est ainsi que j’ai obtenu les bases de l’espagnol. J’ai aussi noué de solides relations sociales avec certains de mes passagers. Je suis toujours en contact avec ces derniers. J’ai été chauffeur de Taxi durant une très courte durée mais cela m’a permis d’apprendre beaucoup sur le plan social et d’en apprendre plus sur moi-même. »