Mercato : Un défenseur danois pour l'OL ?

La 2eme journée de la phase de groupes de la CAN 2019 se termine samedi.. Trois points seraient synonymes de qualification et l'expérimenté Georges Mandjeck en est bien conscient. « C'est un match primordial pour passer la phase de groupes. On sait que l'on peut gagner et on fera tout dans ce but », a déclaré l'ancien Messin. Problème : les Black Stars, joueurs mais friables face au Bénin, auront le même objectif. Malgré des alertes, les deux capitaines, Eric-Maxi Choupo-Moting d'une part et André Ayew d'autre part, ont été ménagés ces derniers jours mais devraient tenir leur place. L'autre rencontre de ce Groupe F mettra aux prises en soirée (22h00) les. Écureuils et Djurtus seront motivés par la perspective d'une première victoire en phase finale. Un rêve que caresse aussi la Mauritanie dans le groupe E. Apparus inhibés par l'enjeu et inhabituellement fébriles lors de leur entrée en lice contre le Mali (4-1), auteur d'un bon premier match face à la Tunisie (1-1) . Les deux équipes se connaissent bien pour s'être croisées en éliminatoires. Le bilan ? Une victoire des Palancas Negras à Luanda (4-1) et un succès des Mourabitounes à Nouakchott (1-0).« On respecte beaucoup cette équipe du Cameroun, mais on ne craint personne. On a une jeune équipe motivée pour les battre. » Stéphane Sessegnon (Bénin)[/caption] Privé du premier match, face au Ghana , par une suspension,. « On veut jouer mieux ce deuxième match contre la Guinée-Bissau et se qualifier pour le prochain tour.», a dit le meneur de jeu en conférence de presse. A lui de jouer pour ce qui sera le premier match de sa troisième CAN, après celles de 2008 et de 2010.16h30 : Mauritanie - Angola19h00 : Cameroun - Ghana22h00 : Bénin - Guinée-Bissau