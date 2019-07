Mercato : Un club allemand regarde à Montpellier

Ils sont là ! Ils nous viennent de la Guinée, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, de la République centrafricaine, du Maroc, du Sénégal, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la Tunisie, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, détentrice du trophée et bien sûr de l'Egypte, pays hôte du tournoi. Les treize (13) champions des différents pays participants au tournoi Orange Esport Expérience (OEE) sont au Caire, en Egypte, depuis hier, mardi 16 juillet 2019 pour disputer la grande finale panafricaine. Les as de la manette comme on aime les appeler sont dans une concentration maximale ce mercredi, à quelques heures de démarrer la phase de groupe du tournoi. Les joutes auront lieu au siège de Orange dans l'imposant hub technologique cairote dénommé Smart Village. La cérémonie d'ouverture, présidée par le CEO Orange Egypte Yasser Shaker, est d'ailleurs prévue ce mardi, sous la présence de managers de Orange Middle East Africa (OMEA) tels que Nafissatou Dia, Directrice communication et Sponsoring de OMEA, ou Issa Sène Sponsorship Manager de OMEA, mais également des délégations Orange de plusieurs Pays tels que Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, RD Congo présents au Caire pour accompagner leurs champions respectifs. Stress, passion, tension, émotion, fair-play et fraternité, sont attendus !