Mercato : un cador ouvre la porte à Ziyech, malgré sa CAN ratée

CAN

Petrus Boumal, le joueur du FK Oural, n'a pas été sélectionné pour la CAN et a décidé d'allumer Samuel Eto'o, l'ancien capitaine des Lions indomptables resté très proche de la sélection, ainsi que Clarence Seedorf, sélectionneur. Au Cameroun, on sélectionne «Pierre Ramses Akono parce que sa sœur a fait un enfant avec Samuel Eto’o». On sélectionne «Kaptoum parce que c’est un fils d’Eto’o». «Tout ce que Eto’o touche, ça ne marche pas». Ce sont des accusations graves lancées par un joueur sélectionné dans un premier temps, puis laissé sur le quai. A lire aussi >> CAN 2019 : un joueur camerounais accable Eto’o et Seedorf Joël Epalle (le deuxième entraineur adjoint) m’a dit : ‘le coach (Clarence Seedorf), il est obligé de prendre (Wilfried) Kaptoum parce que c’est le fils d’Eto’o’. Moi s’il me prend, je dois jouer. Même le match amical contre la Zambie (2-1, le 9 juin), je lui ai montré, le coach était gêné, il n’arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Après il m’a appelé dans sa chambre pour me dire : ‘je suis désolé’. Moi je lui ai dit : ‘il n’y a pas de souci, c’est mon pays, je connais mon pays, je sais comment ça se passe, il n’y a pas de problème’», a déploré l'ancien joueur de Sochaux. «Il y a le groupe Oyongo, Anguissa, Faï, les gars eux, ils n’aiment pas Eto’o. Ils n’aiment pas Eto’o parce qu’ils ont compris qu’il fait trop de magouilles. La veille du match contre la Zambie, c’est où il y a eu la confirmation qu’Onguéné et moi quoi qu’il arrive on ne part pas à la. Les joueurs étaient choqués; même Choupo-Moting est allé voir le coach. Ils étaient choqués. Seedorf c’est un malhonnête. D’abord, il est nul comme coach. Il est trop nul», a-t-il poursuivi. A lire aussi >> CAN 2019 : le montant des primes versées aux joueurs camerounais