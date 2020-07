Mercato : Un cador français s'intéresse à Serge Aurier

Rappel des faits. El Hadji Diouf s'est proclamé : le joueur africain le plus talentueux en déclarant : "Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c’est El-Hadji Diouf. Le joueur africain le plus talentueux est là devant vous. Allez leur poser la question, ils vont vous dire. Patrick Mboma, je te dis tout le monde peut gagner la Coupe d’Afrique. Mais être double ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba avant qu’ils ne l’embrassent ont trouvé ma bouche sur le ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux". «Aucun d’eux ne peut venir dire qu’il a été meilleur que moi ou qu’il a été à mon niveau, et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est quelque chose qui est là. Je ne discute pas quelque chose avec les autres…Je voulais être le numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière, aucun d’eux n’a été meilleur que moi. J’aurai pu gagner 8 ou 9 Ballon d’Or, mais j’avais déjà commencé mon combat avec la CAF de l’époque, donc certains Ballons d’Or, je n’ai pas pu les gagner», a déclaré le quadruple Ballon d’Or africain, confiant d'être le meilleur avec tout ce qu'il a donné pour le continent, notamment ses trois Ligues des Champions gagnés avec le FC Barcelone et l'Inter Milan. « Etre le plus talentueux ne veut pas dire être le meilleur… Si je dis que je suis le meilleur c’est parce que j’étais le plus audacieux à un moment donné... Samuel Eto’o et moi, nous nous connaissons. Nous sommes des Golden Boys. Les gens attendent qu’il réponde pour qu’après je rétorque mais ça n’a pas vraiment de sens », a alors répondu l’ancien joueur des Lions de la Teranga dans une interview à SeneWeb. Selon Cheikh Tidiane Gomis, ce débat n'a pas dû avoir lieu : "Le clash entre Eto’o et El Hadji Diouf ne date pas d’aujourd’hui. Cela remonte à 2002. Mais il faut reconnaitre une chose, en termes de qualités intrinsèques, El Hadji Diouf est plus talentueux que Samuel Eto’o. Cependant, en prenant en compte les titres remportés, Eto’o fait beaucoup mieux. Son avantage par rapport à Diouf c’est qu’il a eu la chance de jouer dans des clubs qui ont tout remporté (il cite l’exemple de Koulibaly). Le Camerounais n’a évolué que dans des équipes de premier plan (le Real Madrid, le Barça et l’Inter…) là où Diouf n’a connu qu’une seule grande équipe : Liverpool. Et à l’époque le club commençait à décliner. Si on avait mis Diouf dans les mêmes conditions au Barça ou au Real, l’histoire serait différente. Mais une chose est sûre, ce débat n’a pas lieu d’être". A lire aussi >> OFC : Le meilleur joueur africain entre Diouf, Eto'o et Drogba