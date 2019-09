Mercato : Tottenham n'abandonne pas la piste Dybala

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a notamment confié qu'il se méfiait de l'Albanie.

C’est une sélection qui a change de sélectionneur avec Edoardo Reja que je connais bien pour l'avoir fréquenté en Italie. Ils ont changé de système, avec une défense à trois centraux en juin. Je ne vais pas ressortir un joueur en particulier mais on peut parler de Mavraj, qui est le patron de la défense. C’est probable qu’ils utilisent le même système contre nous. Ce n’est jamais évident d’affronter un adversaire avec une défense à cinq. C’est cohérent, discipliné. Il faudra trouver des espaces, des intervalles, et ça passera par la mobilité, la percussion et la justesse technique. On se méfie, d’autant plus que l’historique nous montre qu’on n’a pas eu des matchs simples contre l’Albanie.Non, je n’ai pas de crainte. Il y a beaucoup d’absents, mais j’ai d’autres joueurs et on va faire en sorte de rester performants. On a perdu en Turquie mais il nous reste six matchs, on sait ce qu'on a à faire. Je ne vais pas demander aux joueurs offensifs de faire ce que Kylian (Mbappé). Ce n’est pas le même profil. Mais à part Mattéo (Guendouzi) et Jonathan (Ikoné), ce sont des joueurs qui connaissent le groupe France, il n’y a pas d’inconnue.Je m’en servirai pour le match retour contre la Turquie, certainement. On peut toujours chercher des explications à une défaite, mais là, la performance était tellement en-dessous de tout qu’il vaut mieux tourner la page. On est premier, l’objectif est juste de faire en sorte d’occuper cette place à la fin. Le classement est serré. Avant de penser à la Turquie à l’automne, on aura d’autres matchs.Il ne faut pas lui en demander trop. C’est un jeune joueur qui appartient encore à la génération Espoirs. C’est le milieu moderne, « box to box », avec un gros volume et une belle qualité technique. Il ne s’attendait pas à venir au château avec les A aussi vite, mais il est là. J’attends de lui qu’il amène sa fraîcheur, son dynamisme.