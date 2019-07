Mercato : Thuram file en Bundesliga

Dans L’Equipe ce samedi, on apprenait que le départ de Nabil Fekir au Betis Séville n’était pas encore acquis. On sait maintenant pourquoi...

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais attendrait une offre plus prestigieuse. D’après le Diario de Sevilla, l’offre en question émanerait de Naples.On sait que l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti vise du lourd depuis le début du Mercato, avec notamment une cible de choix : James Rodriguez. Mais les discussions avec le Real Madrid sont compliquées et aucun accord n’a encore été trouvé. Reste à savoir si Fekir fait office de plan B en cas d’échec des négociations pour le Colombien, ou si Naples veut faire venir le Lyonnais coûte que coûte. Du côté de l’OL, on commence déjà à préparer la succession de « Nabilon ». Clément Grenier aurait été approché pour effectuer son retour au sein de son club formateur selon Canal+ et Le Progrès.