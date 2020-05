Mercato : Thomas Partey souhaite rejoindre les Gunners

Rachid Mekhloufi le symbole du foot Algérien. 426 matchs avec 3 clubs en Europe (ASSE/Servette/Bastia), 184 buts, 4 fois champion de France. pic.twitter.com/fqeyLZokci — Algeria Players PRO™ (@amelalMS) October 30, 2017

Pour beaucoup il demeure encore le plus grand joueur africain de tous les temps. Durant sa longue carrière de près de vingt ans, l’emblématique attaquant de l’des annéeset, a fait vibrer les férus du ballon rond en, auet encomme personne ne l’a fait avant lui. Pétri de talent, doté de qualités techniques exceptionnelles, sa facilité et son aisance à réaliser les gestes les plus compliqués ont construit sa légende. Un génie qui a traversé les époques sans jamais se démoder. Marquer le football africain c’est également servir son pays et son continent, en écrire l'histoire grâce à son talent. Et l’homme qui a offert ses premières lettres de noblesses à la granden’a pas eu peur de tourner le dos à la gloire durant la lutte pour la libération, afin de défendre son idéal et servir son pays qui n’existait pas encore, mais qui était déjà le sien.La légende dea débuté au sein du club de sa ville natale, l’. Au-dessus du lot dès les équipes de jeunes, le «gamin en or» ne tarda pas à attirer l’attention des dirigeants de l’AS Saint-Etienne qui le recrutent endès ses 18 printemps. Son impressionnante palette technique, sa pointe de vitesse, sa créativité, son sens du but inné et son pied gauche de velours, lui permettent d’éclater rapidement au grand jour et de s'imposer comme étant le plus grand joueur algérien de son époque. L’exerciceest le sien. Formant un duo d’attaque de feu en compagnie de l’illustre canonnier camerounais, ils marquent 54 buts à eux deux et offrent le premier titre de champion à l'. Un autre sacre de champion du monde militaire sous le maillot de l’équipe de France vient couronner la saison époustouflante de l’enfant dequi est présenté à l’époque comme un modèle d’une intégration fraternelle réussie, en pleine crise d’Algérie française.Durant la guerre d'entre 1958 et 1962, et alors qu'une carrière exceptionnelle l'attendait en France avec notamment une participation auenqui lui tendait les bras, sa carrière prend une tournure totalement inattendue. Le chouchou dusurprend son monde en quittant l’AS Saint-Etienne pour rejoindre laafin de participer à la création de l’équipe du(Equipe du Front de Libération Nationale algérien) pour porter la voix du gouvernement provisoire de la République algérienne (). Dès lors, il s’impose comme étant le footballeur de la Révolution, et le talentueuxsillonne le monde pendant quatre ans, disputant plusieurs matches de gala, et ce, afin de populariser la lutte de libération nationale algérienne (1958-1962).En 1962, l'équipe duse dissout avec la libération de l’Algérie. Le surdouédécide alors de retrouver le chemin des pelouses françaises. En décembre, et après une courte période de transition auen Suisse, celui qui a entre-temps abandonné sa nationalité française pour redevenir algérien à part entière retrouve enfin son club de cœur, l’. Le retour de l’ancien enfant chéri chez lesfut de nouveau fabuleux. Pendant six saisons, le buteur métamorphosé en meneur de jeu n’a cessé de régaler les fans stéphanois. Le brassard de capitaine au bras, il s’impose de nouveau comme étant l’un des meilleurs joueurs du championnat de France et se constitue un palmarès conséquent. Artiste par excellence et chef d’orchestre d’une redoutable armada verte, il mena ses partenaires de laà trois titres de champions de(1964, 1967 et 1968) ainsi qu’un doublé historique à l’issue de sa dernière saison à. Elu meilleur joueur deen 1964, 1966 et 1967, il demeure à ce jour le deuxième meilleur buteur de la prestigieuse écurie stéphanoise (151 buts en 315 apparitions toutes compétitions confondues) derrière l’illustre(209 buts) et devant le légendaire buteur malien Salif Keïta (140 buts).