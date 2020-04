Mercato : Thomas Partey (Atlético Madrid) très convoité

Roma and Inter Milan have joined the race to sign Atletico Madrid’s Thomas Partey, with Manchester United and Arsenal also interested in the midfielder. (Mundo Deportivo) pic.twitter.com/w5XPPC5WJd

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) April 11, 2020



Manchester United, Arsenal, Inter Milan and AS Roma are interested in Atletico Madrid's Thomas Partey. He has a release clause of €50m. (MD) pic.twitter.com/Y9pi8ouynA

— FOOTBALL FORUM (@FFfootballforum) April 11, 2020

Arsenal, Manchester United, Inter Milan, dan AS Roma dikabarkan ingin mengangkut Thomas Partey dari Atletico Madrid. #kumparanBOLA https://t.co/XFM0qeguYW — kumparan (@kumparan) April 12, 2020

Arsenal and Manchester United face competition to sign Thomas Partey after Inter Milan and Roma joined the race for the Atletico Madrid star.



(📝 The Mirror) pic.twitter.com/ZXvnkDrrJC — Jollof Sports (@JollofSports) April 11, 2020

Tous les clubs se préparent à la crise économique liée au COVID-19 dont L’Atletico Madrid. Pas épargné, le club madrilène veut dégraisser pour renflouer les caisses. La formation espagnole songerait à se débarrasser de quatre joueurs dont Thomas Partey.Mais l’international ghanéen ne manque pas de prétendants. Plusieurs clubs seraient sous le charme de son profil, à en croire les informations de AS et Daily Mirror.En Italie, le milieu de terrain serait dans le viseur de l'AS Rome et l'Inter Milan. Les deux cadors italiens ne sont pas seuls sur ce dossiers. Arsenal et Manchester United seraient également à l'affût.Le Black Star dispose d'une clause libératoire d’environ 50M€.A lire aussi sur Orange Football Club >> Les gardiens les plus décisifs d'Europe: Mendy et Gomis dans le top 20