Mercato : Thauvin en salle d'attente

Après les tentatives du FC Barcelone pour un prêt sur deux ans en début de semaine, ce serait maintenant au tour des Merengue de passer à l’offensive.

Le Real n'oublie pas Mbappé

Ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe, il est question d’une offre de 100 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent trois joueurs madrilènes : Keylor Navas, Gareth Bale et James Rodriguez. Trois joueurs dont les profils pourraient séduire le PSG. Si l’on ajoute au chèque de 100 M€ la valeur des trois joueurs, pris individuellement, on atteindrait une offre approchant ou dépassant les 200 M€, et donc avoisinant la somme énorme dépensée par Paris il y a deux ans pour recruter Neymar. Pourtant, le président Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo ont opposé une fin de non-recevoir à cette proposition du Real Madrid. Ils en attendent encore plus. Et tant pis si la star brésilienne est désormais considérée comme un paria dans la capitale.Le message du club est clair : le PSG ne cédera pas Neymar sans avoir récupéré sa mise de l’été 2017, a minima. Reste maintenant à savoir si le club du président Florentino Pérez reverra à la hausse sa première offre. Le président madrilène mène ce dossier personnellement, son entraîneur Zinedine Zidane n’étant pas aussi emballé que lui par la perspective de voir arriver Neymar. Le Français aurait préféré obtenir Paul Pogba durant ce Mercato, et reste focalisé sur sa priorité de l’été 2020 : Kylian Mbappé. Pas simple, donc, pour le Real, qui doit tenter de faire infléchir Paris, sans se mettre dans le rouge en vue de son objectif de l’année prochaine, comme le rappelle L’Equipe. D’après le quotidien sportif, la rigueur de Leonardo excède l’entourage de Neymar, qui regarde aussi d’un œil attentif ce qui se passe à Turin...