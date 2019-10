Mercato : Strasbourg regarde en Suisse

La barre des 500 jours d’indisponibilité bientôt atteinte

Neymar has now missed as many games as he’s played for PSG. Reminder: His transfer fee was €222 million. https://t.co/cn6FnSFQJu pic.twitter.com/jaYo7w0oLf — ESPN FC (@ESPNFC) 22 octobre 2019

L'international brésilien, qui devait revenir de suspension en Ligue des champions après sa suspension pour des insultes sur les réseaux sociaux lors de la défaite à domicile contre Manchester United (1-3) la saison dernière, s’est de nouveau blessé avec le Brésil en amical face au Sénégal (1-1), le 10 octobre dernier et sera absent pendant un mois. Ainsi, Neymar aura manqué autant de matches qu’il aura joués (63 matches joués contre 63 matches manqués). Sept des 63 matches manqués par le joueur de 27 ans sont liés à des suspensions, mais la grande majorité (53) des autres viennent de blessures à répétition. Seules 3 rencontres manquées par le Brésilien sont dues à des choix extra-sportifs.Au total, depuis qu'il a quitté Santos en 2013, le Brésilien a été écarté des terrains durant 469 jours. Cela correspond à plus d'un an et trois mois d’indisponibilité. Et ce nombre ne devrait que se rapprocher de la barre des 500 jours, compte tenu du fait qu'il devrait rater un mois de compétition avec sa dernière blessure. A lire aussi >> PSG: Neymar de retour au Barça en 2020 ? Messi brise le silence ! «Parce que c'est une compétition différente des autres. La Ligue des champions, c'est une autre ambiance. Les journées et les entraînements sont différents. C'est une compétition qui attire tous les joueurs. On est plus concentrés, plus attentifs. C'est sympa de se préparer pour ces matches-là.»«Je l'ai vu à la maison. Ça a été un bon match. C'est dur de jouer là-bas. C'est une ambiance très sympa, enfin surtout pour eux. Notre équipe a fait un bon match. On est restés très calmes. On a joué, on a marqué un but, c'était important. Je pense qu'on a bien commencé cette Ligue des champions.»«C'est horrible. Je n'aime pas regarder le football quand je ne joue pas. Même à la télévision, c'est dur. Je regarde mon équipe quand elle joue sans moi, mais pas les autres matches. Ça me stresse, parce que j'ai des amis dans les autres équipes, alors je soutiens mes amis, j'espère qu'ils vont jouer comme il faut. Mais je n'aime pas ça, donc j'évite de regarder. Quand je vais au stade regarder mon équipe jouer sans moi, j'ai la boule au ventre, j'angoisse dès qu'il y a des actions. Surtout si c'est un match très tendu. C'est compliqué.»