Mercato : Souleyman Doumbia dans le viseur de l'OM

Sa famille ne voulait pas le voir jouer au football

El Hadji Diouf et Ronaldinho, ses idoles d'enfance

Mané et le climat en Europe, une drôle d'histoire

Klopp disait que Mané ressemblait à un rappeur débutant

Il est bon en club, mais pas en sélection !

C'est peut-être une histoire que vous connaissez, mais on apprend plus de détails sur l'enfance de l'attaquant Sénégalais. Son père est mort alors qu'il n'avait que sept ans et ce son ses oncles qui l'ont pris en charge. Et ces derniers étaient contre l'idée de le voir gagner sa vie en tapant sur un ballon. "Mon oncle ne voulait pas que je joue parce qu'il pensait que l'école était plus importante. Les choses se sont compliquées parce qu'il n'aimait pas ça", a-t-il raconté. "Ballonbuwa", ou "magicien du ballon", comme on le surnommait à l'époque, il s'est enfui en secret à Dakar pour intégrer une équipe de la région avant d'être ramené à la maison. Il a finalement réussi à convaincre sa famille pour arrêter l'école et se concentrer sur le football.Lorsqu'El Hadji Diouf et ses coéquipiers brillaient en Corée du Sud, et jouaient les quarts de finale de la Coupe du Monde 2002, Sadio Mané avait 10 ans. "C'était une époque épique pour le football sénégalais", a-t-il fait savoir. "A l'époque, il aimait Ronaldinho, mais aussi El Hadji Diouf, qui nous a vraiment incité à jouer au football", a révélé son meilleur ami, Luc. Mané disait même qu'il serait un jour à leur niveau.Quand il avait rejoint Metz en 2011, il n'a pas pu s'adapter rapidement avec le climat froid de la France. Ses anciens coéquipiers se moquaient de lui quand il est sorti des vestiaires en T-shirt. "Ils se sont tous mis à rire et je ne comprenais pas pourquoi. Ils m'ont demandé : "Comment peux-tu t'habiller comme ça ?", avant de poursuivre ; "J'ai mis ma main dans l'eau chaude. Ce n'était pas bon. Oh mon Dieu, j'ai souffert ce jour-là !"Son actuel entraîneur, Jurgen Klopp a révélé avoir fait un mauvais jugement du joueur, lorsqu'on lui a présenté, alors qu'il était directeur de Dortmund à l'époque. "Il y avait un très jeune homme assis là. Sa casquette de base-ball était de travers, la mèche blonde qu'il a encore aujourd'hui... il ressemblait à un rappeur débutant. Je me suis dit : "Je n'ai pas le temps pour ça.""Sadio Mané n'est bon qu'à son club et pas au Sénégal." ... "C'est l'un des meilleurs joueurs africains, mais il ne le montre pas ici. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le soutenir ici." Les réactions des fans divergent sur Mané mais qui a sûrement gagné une grande place auprès des fans qui l'adorent pas seulement pour ce qui est sur le terrain, mais ailleurs avec sa générosité ! A lire aussi >> Le Top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire selon Sadio Mané !