Mercato : Seri a trouvé son échappatoire

Trois victoires de l'Algérie et un nul

Souviens-toi le mois dernier...

L'Algérie, bête noire du Sénégal ?

Qui, duou de l’, remportera ce vendredi la 32eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations ? Précédée d’attentes énormes dans les deux pays, la finale de la compétition suprême du football africain s’annonce des plus indécises. En effet, et alors que lesden’ont jamais remporté l’épreuve, avec pour meilleur résultat une place de finalistes en, la seule et unique victoire algérienne remonte à près de trois décennies. En ce mois de mars, les, dirigés alors par le regretté, offraient à leur pays son premier trophée africain, en battant en finale le(1-0). Dix années plus tôt, l’Algérie avait perdu une première finale face déjà aux Super Eagles (3-0), alors pays organisateur.après ce premier titre remporté à domicile, leest le dernier obstacle qui se dresse sur la route des coéquipiers de. En attendant cette cinquième confrontation entre les deux pays à la, les chiffres du passé plaident pour l', avec trois succès contre un seul match nul (au Gabon, en 2017, lors du premier tour). De quoi donner un petit ascendant psychologique aux hommes de, déterminés à conclure en beauté leur aventure égyptienne. Les Sénégalais, privés de leur patron défensif, suspendu pour cumul de cartons, tenteront d'inscrire leur nom sur les tablettes de l'épreuve pour la première fois de leur histoire,après leur défaite en finale de l'éditionface au(0-0, 2-3 tab) à Bamako.Il convient de rappeler également que les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de poules, lors de la 2eme journée du groupe C, le 27 juin dernier. Ce jour-là, L'l'avait emporté (1-0), grâce à un but de. Là encore, la consultation des tablettes est porteuse d'un heureux présage pour les: dans 70% des cas, l'équipe l'ayant emporté lors du premier match confirme sa victoire lors du deuxième. L'exemple le plus frappant restant le double succès de lasur leau cours de l'Euro 2004.Toutes compétitions confondues, lesont également souvent survolé les débats face aux. Dans l’historique des, les Maghrébins dominent le match des statistiques avecencontrepour les Sénégalais et. L’heure a sonné désormais pour les "" pour chasser à jamais leurs vieux démons...