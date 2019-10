Mercato : Sadio Mané, bientôt au Barça plutôt qu’au Real ?

L’ancien messin est dans une grande forme et devrait être l'attraction du prochain mercato. Lionel Messi, vainqueur du Soulier d'or, l’a distingué comme étant le joueur qui l’a le plus impressionné sur la saison écoulée, sur son vote FIFA The Best. C'est la Pulga qui a finalement raflé la mise, avec Mané hors podium.Le natif de Bambali est aussi un fan de Ronaldinho, ex-joueur du Barça. Il a aussi un amour caché pour le club catalan, selon des sources concordantes.Lors de l’émission Talents d’Afrique, tournée dans les rues de Barcelone, les impressions des fans du Barça sont tous en faveur de Mané. « Sadio Mané joue comme Messi. J’aime ses accélérations et surtout ses finitions », a indiqué un supporter.« Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, s’il arrive au Barça, l’équipe sera meilleure », a ajouté un autre. Le Lion de la Téranga est à la limite adulé à Barcelone.A lire aussi >> Sadio Mané sur les penalties en équipe nationale : « je n’ai pas abandonné »