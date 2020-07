Mercato : Rony Lopes est d'accord avec Nice

Après l'OM qui a été battu par le FC DAC, d'autres clubs français ont préparé la reprise de la Ligue 1 avec des matchs amicaux. Trois d'entre eux étaient en Belgique et ils ont connu des fortunes diverses.



C'est terminé pour ce deuxième match amical de la saison.#CLULOSC 2-0 | ⏱ 90' pic.twitter.com/VH3f2mrtm7

— LOSC (@losclive) July 25, 2020

L'OGC Nice gagne pour la première de Schneiderlin

Angers rattrape Bordeaux en toute fin de match



L'ÉGALISATION DE @JMouaddib !

C'est terminé ! Angers SCO arrache le match nul à la dernière minute ! #SCOFCGB 𝟭-𝟭 pic.twitter.com/u9F9hGlJRW



— Angers SCO (@AngersSCO) July 25, 2020

La reprise de la Ligue 1 approche et les matchs de préparation s'enchainent. En plus de l'OM qui a été battu par le FC DAC (2-1), six autres clubs de l'élite étaient sur le pont ce samedi. Trois d'entre eux ont fait un déplacement en Belgique pour affronter des clubs phares de la Jupiler Pro League. Contre le dernier vainqueur du championnat belge, Lille n'a pas réussi à trouver la solution.Sous la pluie, les onze rajeuni aligné par Christophe Galtier a eu des opportunités mais il a manqué de précision dans le dernier geste. Tout le contraire des Brugeois qui ont trouvé la faille grâce à Mats Rits et Siebe Schrijvers. C'est la première défaite du LOSC cet été.Toujours en Belgique, Nantes a croisé la route d'Anderlecht. Les deux équipes se sont neutralisées (0-0).Moins en jambes et pas assez tranchants, les Bretons n'ont pas su trouver la faille dans la défense bruxelloise. L'OGC Nice a été plus réaliste à Sclessin. Menés au score par le Standard de Liège, les Aiglons ont renversé la vapeur. Kasper Dolberg sur penalty et Hassane Kamara ont répondu à Felipe Avenatti. Le premier succès estival des Aiglons coïncide avec la première apparition de Morgan Schneiderlin avec le maillot rouge et noir.Trois clubs de Ligue 1 sont restés en France pour se préparer. Dans un duel aux airs de championnat, Bordeaux et Angers ont fait match nul (1-1). Pour son premier match de préparation et dans un contexte extra-sportif compliqué, le club girondin a proposé des séquences intéressantes.Un but qui n'a pas été suffisant pour s'imposer. En toute fin de match, le jeune Jaly Mouaddib a égalisé pour le SCO. Enfin, dans un derby breton, Brest s'est contenté du service minimum sur la pelouse du Stade Briochin (0-1). Romain Perraud a marqué l'unique but de la rencontre.