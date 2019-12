Mercato : Rennes veut « garder Camavinga dix ans »

The dozen best paid sports teams in the world, by average basic first-team (squad) pay. Story and link to full reporthttps://t.co/3LUQRTSuC5 pic.twitter.com/0MTqZb87pq — Nick Harris (@sportingintel) 23 décembre 2019

🇪🇸 La masse salariale énorme du vestiaire du Barça ! 😳https://t.co/iLTCwgaYqB — Onze Mondial (@OnzeMondial) 23 décembre 2019

💰 Le FC Barcelone possède la plus grosse masse salariale du monde, devant la Juventushttps://t.co/FVrHfBJy2C — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 décembre 2019

En #Liga, le salaire moyen est de 2,29M€/an.#Barcelone, n°1, présente un salaire moyen de 11,09M€/an pic.twitter.com/Gf1m85BNAm — Pierre Rondeau (@Lasciencedufoot) 23 décembre 2019

350 Teams ⚽️ 18 Leagues 🏀 12 Countries ⚾️ 8 Sports 🏈 10,070 Players ⛹️‍♂️ $22.6 Billion in wages 💵 Barcelona remains the best paid sports team while Cristiano Ronaldo and Juventus are up to third, says the annual Global Sports Salaries Survey 👉 https://t.co/WEsbENUf1x pic.twitter.com/8iUNtCgJvB — CNN Football (@CNNFC) 23 décembre 2019

Average salaries by age bracket and playing position in Europe's 'Big 5' football divisions in 2019-20. From page 31 of the Global Sports Salaries Survey 2019. Published today and available now, free.https://t.co/sqlv3Nzg2c pic.twitter.com/w5jvdfvkrK — Nick Harris (@sportingintel) 23 décembre 2019

En 2019, le FC Barcelone n’a remporté qu’un seul titre, à savoir la Liga Espagnole. Mais, le club catalan a préservé une place de numéro 1 dans le monde. Celle au classement des équipes aux masses salariales les plus élevées. Et cela ne concerne pas uniquement le monde du football, mais tout le sport collectif en général. C’est ce que révèle une enquête effectuée par Global Sports Salaries . Aucune autre institution ne se montre aussi généreuse avec ses stars, pas même le grand rival du Real Madrid Le club de la capitale espagnole figure d’ailleurs à la deuxième place de ce classement, avec une rémunération moyenne de l’ordre de 10,4M€/an. Si on réduit l’investigation uniquement aux équipes de football, les Merengue devancent la Juventus de Turin, qui complète le podium. Ce n’est guère une surprise puisqu’à lui seul un certain Cristiano Ronaldo fait casquer ses dirigeants à hauteur de 31M€ par an. Derrière tout ce beau monde on retrouve le PSG.. Tous sports confondus, les champions de France sont la douzième franchise de la planète à payer le mieux ses joueurs. Enfin, notons que(NBA) est l’équipe hors football la plus rémunératrice.