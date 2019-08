Mercato : Rennes va relancer Martin

Le poste de sélectionneur de la Guinée va se jouer entre cinq techniciens français, parmi lesquels Didier Six, nous apprend Foot224.

. Après avoir reçu 87 candidatures,, tous français, selon la presse locale. Le favori serait, passé par le Togo et l'île Maurice. Outre l'ancien international tricolore, les autres candidats en lice seraient, actuel coach de Saint-Nazaire (N3) passé par le DC Motema Pembe en RDC,, connu en Guinée pour avoir coaché l'AS Kaloum durant la saison 2014-2015 et ex-entraîneur du Stade Malien ou de la JS Kairouanaise,, ancien sélectionneur du Cameroun passé notamment par Coton Sport de Garoua ou le CS Constantine, et enfin, qui dirigea la Mauritanie puis le Congo dans les années 2000. Chacun de ces techniciens devrait avoir une heure pour exposer son projet à la suite d’un ordre de passage qui sera établi par la Féguifoot, croit savoir Foot224 qui relaie ces informations.