Mercato – Reims : Edouard Mendy rejoint le Stade Rennais

Comme attendu et après une excellente saison, Edouard Mendy quitte le Nîmes Olympique. Le gardien international sénégalais rejoint officiellement le Stade Rennais.









Après 3 saisons passées au Stade de Reims, Edouard Mendy vient de s’engager avec Rennais. « Toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd’hui c’est mon histoire avec le Stade de Reims qui se termine, alors j’aimerais vous remercier tous, Présidents, directeur général, le coach David Guion et ses adjoints, mon entraîneur Seb Hamel, la cellule performance, le staff médical qui a été aux petits soins pour moi, la com, intendants et personnels du club… du fond du cœur merci pour ces 3 belles années qui m’ont permis d’être élu parmi les meilleurs gardiens en ligue 2 puis en ligue 1 et qui m’ont ouvert les portes de la sélection », a annoncé le gardien sénégalais.