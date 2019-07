Mercato : Quid du dossier Dybala au PSG ?

Cela peut paraître fou, mais Harry Maguire pourrait bien devenir le défenseur le plus cher de l’histoire dans quelques jours.

Le joueur de Leicester n’a pas prouvé autant que Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt au plus haut-niveau, mais Manchester United semble décidé à casser sa tirelire pour le hisser au sommet de la hiérarchie mondiale à son poste. Selon The Independent,Les dirigeants des Foxes avaient récemment convenu de ne pas retenu leur international anglais en cas d’offre astronomique, et il semble bien que le moment de se dire au revoir avec Maguire est arrivé. Au club depuis 2017 (il avait été acheté 13 M€), l’ancien défenseur de Wigan et de Hull City devrait donc être la figure de proue du Mercato mancunien cet été. A moins que MU parvienne à frapper un autre grand coup sur le marché des transferts avant sa clôture, pourquoi pas avec Gareth Bale , plus que jamais indésirable au Real Madrid…