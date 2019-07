Mercato : Quel gardien pour le DFCO ?

Ce vendredi, le Sénégal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des nations face à l’Algérie. Le sélectionneur des lions de la

Téranga

,

Aliou

Cissé, s’est exprimé en conférence de presse sur son avenir à la tête de l’équipe nationale du Sénégal.

« Ce n’est pas un sentiment de frustration. L’occasion qu’ils (algériens) avaient, ils l’ont mis, mais on ne démérite pas. On n’a pas pu marquer ce but-là qui devait les faire douter. Mais il y avait un bloc agressif raison pour laquelle on n’a pas pu trouver la faille », a d’abord réagi

Aliou

Cissé sur la défaite du Sénégal face à l’Algérie (0-1) en finale de la coupe d’Afrique des nations 2019.

Interrogé par les journalistes sénégalais sur son avenir à la tête de l’équipe nationale du Sénégal,

Aliou

Cissé laisse planer le doute, « c’est une défaite et ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Cela faisait 17 ans qu’on n’avait pas joué une finale. Mais avec des générations, on a connu des déceptions et des discussions. Maintenant, ce n’est pas le plus important. Je pense que le plus important, c’est le fait que les garçons ont donné beaucoup. J’ai la confiance de la Fédération et ce qui est important, c’est le peuple », a indiqué le sélectionneur des lions de la

Téranga