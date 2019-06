Mercato - Pogba : «Le bon moment pour relever un nouveau challenge» (vidéo)

Qualifications :

Son Groupe:

Ambitions :

Le calendrier à la CAN 2019 :

Les joueurs sélectionnés :

Alors que la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tient en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019,effectue une revue d’effectifs des 24 nations en lice. Au tour de laqui sera l’une des équipes à suivre de près au pays des Pharaons. A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet Les partenaires de la super star de Liverpool,, ont réalisé une très belle campagne de qualification en achevant leur parcours à la première place du Groupe H devant la. Le brillant succès 3-2 décroché chez les Eléphants lors de la première journée a d’ailleurs donné le ton. Avec zéro revers ainsi que la meilleure défense de la Poule, le "Syli National" a bien confirmé son retour au premier plan.Finaliste en 197668ème (Avril 2019)Première du Groupe H devant la Côte d'IvoireNaby Keita (Liverpool), François Kamano (Bordeaux), Amadou Diawara (Naples)Paul Put (depuis 2018)Naby KeitaAly Keita – Issiaga Sylla, Camara, Seka, Sankoh – Naby Keita, Diawara, Fofana, Kamano– Sory Kaba - Idrissa Sylla.Le tirage au sort de la CAN 2019 n’a pas réservé d’obstacles insurmontables aux Guinéens. Avec l’ambition affirmée de terminer dans les deux premières places de la Poule B, les hommes du charismatique technicien belgedéfieront lemais également les deux noviceset leEn attendant 2025 et l’organisation de "sa" CAN, tous les voyants sont au vert pour l’armada guinéenne pour briller en Egypte. Après une campagne de qualification de haut vol, les partenaires du champion d’Europeont toutes les chances de finir deuxièmes, voire en tête de la poule si leur duel face auxest bien négocié. Porté par des talents de grande qualité à l’image de(Naples),(Mayence),(Bordeaux) ou encore(Gladbach), le "Syli National" va également pouvoir se reposer sur l’expérience de son coach, finaliste de l’éditionavec le, et ce, pour oublier sa cuisante élimination dès les qualifications en 2017.Samedi 22 juin : Guinée - Madagascar, à 20h gmt à AlexandrieMercredi 26 juin : Nigeria - Guinée, à 14h30 gmt à AlexandrieDimanche 30 juin : Burundi - Guinée, à 16h gmt au CaireKeita Aly (Ostersunds- Grèce) ; Koné Ibrahim (Pau – France) ; Yattara Naby Moussa (Excelsior- Île de la Réunion)Sidibé Ousmane (Béziers-France) ; Dyrestam Mikael Bertil (AO Xanthi- Grèce) ; Seka Ernest (Nancy- France) ; Fallette Simon Augustin (Frankfort-Allemagne) ; Camara Fodé (Ajaccio Gazelec- France) ; Sylla Issiaga (Toulouse Fc- France) ; Jeanvier Julian (Brentford- Angleterre) ; Sankoh Mohamed Baissama (Caen- France).Diawara Amadou (Napoli-Italie) ; Fofana Boubacar (Gaz Metan- Roumanie) ; Camara Abdoulaye ; Camara Mohamed Mady (Olympiakos- Grèce) ; Cissé Ibrahim (Fulham- Angleterre) ; Naby Keita (Liverpool- Angleterre).Yattara Mohamed Lamine (Auxerre- France) ; Traoré Ibrahima (B.MoncheMönchenglabach- Allemagne) ; Kamano François (Bordeaux- France) ; Koita Fodé Bangaly (Kasimpasa- Turquie) ; Sylla Idrissa (Zulte Warengem- Belgique) ; Kaba Sory (Dijon- France) ; Kanté José Martinez (Gymnatic de Tarragon-Espagne).