Mercato : Parme rêve de Super Mario

Dans un long entretien accordé à L’Equipe Magazine, Franck Ribéry a évoqué l’après Bayern Munich. L’ailier français est à la recherche d’un dernier challenge digne de ce nom, et il sera ensuite le temps de revenir en Bavière.

« Encore capable de relever un beau défi »



« Je saurai manager »

, Franck Ribéry (36 ans) se retrouve à la croisée des chemins. Auteur de six buts cette saison en Bundesliga (+ 4 passes décisives), l’ailier français est à la recherche d’un dernier challenge pour essayer de boucler la boucle en beauté. « J’ai encore faim, a expliqué l’ancien joueur de Marseille , de Galatasaray et de Metz dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe Magazine. Et je pense que j’ai encore à donner. Tant que je sens que j’ai le niveau dans les jambes et dans la tête, j’irai le chercher.(…) Je suis toujours là. J’ai toujours été très professionnel, beaucoup travaillé. Tous ces efforts et cette discipline ont payé par cette longévité. Je savais que cette saison était la dernière au Bayern. Mais je ne l’ai jamais jouée « à la cool ». Quand il fallait se sortir les triples, reprendre le groupe en main, redresser le vestiaire, je l’ai fait. Je suis resté leader, moi-même, jusqu’au bout. » Franck Ribéry suscite l’intérêt de plusieurs écuries à travers le monde , mais il va falloir patienter avant de connaître sa future destination. « Je ne le sais pas encore, a indiqué le natif de Boulogne-sur-Mer. Je veux jouer encore deux saisons. L’argent, je l’aurai partout. Mais il y a aussi le challenge. Je suis devant une décision importante. Je ne dois pas penser qu’à moi, mais aussi à ma famille et mes cinq enfants. (…) Je sens que je suis encore capable de relever un beau défi. J’ai encore besoin d’adrénaline. Le joueur où je sentirai que je suis cuit, je dirai stopQuand je suis sur le terrain, je sens que je peux encore évoluer à un très bon niveau et que quelque part, j’inspire toujours la crainte. »Après avoir passé plus de dix ans avec les Munichois, Franck Ribéry pense revenir à l’issue de sa carrière. « Le film n’est pas fini, a assuré l’international tricolore (81 sélections). Je pense revenir. C’est le projet. J’aime bien les jeunes et le contact avec les joueurs. Je me verrais bien aussi dans un rôle de coordinateur sportif à épauler un entraîneur avec lequel je m’entendrais bien. J’aurai toujours la gagne en moi, je veux la transmettre.Je saurai manager. »