Mercato : Parfait Guiagon (ex Africa Sport) file en Israël

Les deux buteurs veulent devenir meilleurs buteurs de la finale de C1, un titre détenu par Alfredo Di Stéfano et Ferenc Puskas, auteurs de sept buts en finale du tournoi. Di Stéfano est le joueur qui a marqué lors du plus grand nombre de finales différentes (cinq), alors que Puskas a marqué le plus de buts dans une seule finale, quatre. Messi a marqué lors de deux finales, en 2009 et en 2011 alors que Cristiano a marqué quatre buts en trois finales disputées (2008, 2014 et 2017). Les deux joueurs sont aussi à la quête d'un record d'Iker Casillas. Le portier espagnol a joué 181 rencontres, y compris les phases de qualifications, qui s'élèvent à 188 si l'on compte toutes les compétitions européennes. Messi a joué 139 matches (135 en Ligue des Champions) et Cristiano 170 (166 en C1). S'ils continuent de la sorte, ils pourront aspirer au prix du buteur le plus âgé de la compétition. Le record est pour le moment détenu par Tottti, qui a marqué avec la Roma à 38 ans et 59 jours en 2014. Manfred Burgsmüller, détient le record absolu en Coupe d'Europe (l'ancienne version), buteur en 1988 à 38 ans et 293 jours. Le buteur le plus âgé en finale de Ligue des Champion est Paolo Maldini, qui a marqué en 2005 lors du match opposant Milan à Liverpool. Il avait alors 36 ans et 333 jours. Cette saison, ils pourraient tenter de battre le record du but le plus rapide dans l'histoire du tournoi. Le record est pour le moment détenu par Roy Maakay qui n'avait eu besoin que de 10,12 secondes pour ouvrir la marque lors du Bayern-Real Madrid en 2007. Le record en finale est détenu par Paolo Maldini. Son but en finale de 2005 avait été inscrit après à peine 53 secondes de jeu. Messi et Cristiano peuvent aussi aspirer au triplé le plus rapide de la Ligue des Champions. C'est Bafé Gomis qui est détenteur de ce record. En huit minutes, il avait inscrit trois buts à Zagreb avec Lyon en 2011. L'Argentin n'était pas loin du record. Son hat trick le plus rapide a été marqué en 22 minutes, mais n'avait seulement mis 16 minutes pour marquer trois des cinq buts face au Bayer Leverkusen. Cristiano est encore plus proche : son record est de douze minutes face à Malmö. Les deux extraterrestres poursuivent aussi le record de Ryan Giggs, qui a marqué lors de 16 éditions de C1. Messi et Cristiano sont à 14 et sont très proche de la légende galloise. Si Cristiano détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une édition (17), il n'a pas le record de toutes les compétitions européennes confondues. Cet honneur revient à Radamel Falcao, qui a inscrit 18 buts avec Porto lors de l'édition 2010-2011 d'Europa League. Le record de Messi est de 14 buts en une seule édition, ce qui n'est pas non plus honteux. Cristiano a également le record du plus grand nombres de matches consécutifs inscrivant au moins un but (neuf), mais aussi bien le Portugais que l'Argentin sont très loin de l'efficacité de Gerd Müller. Cristiano a une moyenne de 0,77 buts par match, alors que Messi marque 0,83 buts par match. Les deux sont loin des 0,97 buts par rencontre de la légende allemande.