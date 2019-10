Mercato : Papiss Cissé vers un retour en Premier League

📊 Seulement 3 joueurs ont réussis à avoir un ratio de plus d'un but/match sur 1 année entière dans l'histoire du football :



- Leo Messi 🇦🇷 : 1 fois en 2012.

- Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : 1 fois en 2017.

- CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 : 4 fois en 2011, 2013, 2014 et 2015.

On le disait incapable de renoncer au moindre match. C’est sans doute encore le cas. Mais il avoue qu’il est plus facile de se motiver pour les plus grands rendez-vous. "Je vais vous dire : si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerais que des matches importants, explique Cristiano Ronaldo dans France Football. Ceux de l’équipe nationale et de la Ligue des champions. C’est ce genre de rencontres qui me motivent, celles avec un enjeu, un environnement difficile, une pression. Après, il faut être pro et être performant tous les jours pour faire honneur à votre famille et au club que vous représentez et qui vous paie pour ça. Donc, il faut toujours donner le meilleur." "Ça fait quinze ans que je fais des sacrifices, que je me consacre à ma carrière. Après, j’apprécierai ce que j’ai fait, mais davantage ce que je ferai : profiter de mes amis, de ma famille, voir mes enfants grandir et étudier. Goûter au moment présent. Transmettre mon expérience de la vie. Mais pas tout de suite. Je crois que je peux encore donner pas mal..."