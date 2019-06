Mercato : Oussou Konan file en Suisse

« On se rend compte que la CAN c’est vraiment une autre compétition. On a vu un beau match entre deux belles équipes. On partage les points aujourd’hui, on aurait aimé prendre une victoire mais on est tombés sur une grosse équipe du Ghana », a déclaré l’ancien joueur de Kayserispor au terme d’un match terne et pauvre en occasions nettes de but. « Maintenant dit-il encore, on va rester concentrés pour une victoire lors du prochain match. Non pas du tout. Vous savez c’est un premier match dans une grande compétition, forcément on appréhende un peu. Après mes coéquipiers m’ont mis à l’aise. J’ai aussi l’expérience de beaucoup de matchs professionnels. Je suis content, on ne prend pas de but et l’équipe a bien réagi dans ce match ».