Mercato - Officiel : Idrissa Gana Gueye signe au PSG !

Un an seulement après son départ pour la Juventus Turin, le quintuple Ballon d'Or s'est exprimé sur sa période avec les Merengue et son attachement pour la capitale espagnole. « Madrid, c'est toujours spécial pour moi, se confie-t-il. C'est l'une des plus belles villes du monde. Il y a peu d'endroits comme ça. Il y a le Portugal puis Madrid. C'est une fierté pour moi d'être honoré, j'espère revenir bientôt à Madrid ». « Les deux clubs me manquent (avec Manchester United). J'ai vécu plus d'années à Madrid, mes enfants y sont nés. Alors Madrid me manque plus ! » Concernant sa deuxième saison en Italie qui devrait débuter dans quelques semaines, Ronaldo a déclaré : « Ce n'était pas facile de quitter Madrid après neuf ans et d'arriver en Italie, dans un championnat différent, avec de nouveaux coéquipiers et, à 33 ans, je crois que c'était ma meilleure saison sur le plan personnel et collectif avec la Ligue des nations remportée. Cela a été une excellente année », a-t-il conclu.