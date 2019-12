Mercato : Nouvelle offensive du Barça pour Neymar ?

Le FC Barcelone pense toujours à Neymar d'après la presse catalane. Une nouvelle offensive pourrait avoir lieu dans les mois à venir.

Le Barça a déjà tout calculé pour Neymar

Le FC Barcelone n’est pas parvenu l’été dernier à s’attacher les services de son ancienne star, Neymar. À court de liquidités, le club catalan n’avait pas les arguments financiers nécessaires pour faire fructifier ce come-back. L’international brésilien est donc finalement resté au PSG, où il a depuis repris ses bonnes habitudes en enchainant les bonnes prestations. Le Barça aurait-il définitivement lâché prise sur ce dossier ? Si l’on se fie aux révélations faites ce mardi par El Mundo Deportivo, il semblerait que non. Les responsables blaugrana auraient toujours un œil sur « Ney ». Et, ils prépareraient même un raid pour l’été prochain, avec l’espoir de parvenir cette fois à leurs fins.De nombreux détails s’opposaient à un retour de Neymar dans son ancienne maison. D’ici le mercato estival, ils devraient tous être réglés. Le Barça table sur la vente de Philippe Coutinho afin d’obtenir les fonds nécessaires pour une opération d’une telle envergure. Par ailleurs, en ce qui concerne le litige qui oppose la direction barcelonaise à l’international auriverde concernant une prime de plusieurs millions d’euros datant de 2017, ça serait bientôt de l’histoire ancienne. Après s’être retrouvés devant la justice, les deux camps ont désormais la volonté de régler le souci à l’amiable. L’intérêt commun ayant prévalu.Le fait que le Barça concocte un nouveau plan pour récupérer Neymar n’est en réalité qu’une demi-surprise. Les décideurs blaugrana, et à leur tête le président Josep Maria Bartomeu et le directeur sportif Eric Abidal, n’ont jamais insulté l’avenir et ont toujours laissé la porte ouverte à une autre offensive pour l’attaquant brésilien. Et, le postulat de ce dernier est quasiment similaire. Même s’il se donne à fond avec Paris, affichant beaucoup d’envie sur le terrain, le champion olympique reste motivé par une deuxième aventure au Nou Camp. Les propos qu’il a tenus à l’issue du match contre le Galatasaray, où il a dit être content de jouer au football peu importe le maillot qu’il porte, en témoignent d’une certaine manière.