Mercato : Nicolas Pépé entre ces deux cadors européens

La fondation "Scholas Occurrentes", présidée par le Pape François lui-même a octroyé à Messi le prix prestigieux du "Balon Educativo de Scholas". Prestigieux étant un bien grand mot, sachant qu'il s'agit en fait d'une balle faite en chiffons par des enfants de Chicomo, au Mozambique, et censée représenter le football dans sa forme la plus pure. Une balle par ailleurs bénie par le Pape lui-même. Le vainqueur de ce trophée est désigné par le vote d'enfants et de jeunes des écoles du réseau Scholas World, qui regroupe plus de 500 000 institutions et réseaux éducatifs disséminés dans 191 pays. Les candidats affichent des valeurs telles que l'effort, l'esprit de solidarité, l'honnêteté, l'identité, la résilience, respect et le travail d'équipe. Messi a obtenu 34,28% des voix devant Edison Flores (15,56%) et Pedro Gallese (11,28%). La quatrième place revient au capitaine du Brésil, Dani Alves (10,5%).