Mercato : Nabil Bentaleb vers un retour en Premier League

LA CÔTE D’IVOIRE ET L’AFRIQUE DU SUD, DINDONS DE LA FARCE

🚨 Rendez-vous demain pour le tirage au sort des qualifications africaine pour la #CM2022 🌍 Quel groupe aimeriez-vous voir ? Quel serait le plus dur ? Le plus facile ? On vous explique tout 👉 https://t.co/ZRJCIUyLDb 📸: @caf_online_FR pic.twitter.com/0n4ROcAwq1 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 20 janvier 2020

COUP D’ENVOI EN OCTOBRE 2020

L’Afrique va savoir. Leen zone CAF aura lieu mardi, au Caire, à partir de 19h (locales). « Cette cérémonie permettra de répartir les(Ethiopie, Zimbabwe, Namibie, Tanzanie, Djibouti, Malawi, Angola, Liberia, Mozambique, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Togo, Soudan et Rwanda, ndlr) et lesau sein de dix groupes de quatre (au regard de l’édition de décembre 2019 du Classement mondial FIFA/Coca-Cola) », précise l’instance.Cettedu moment, plutôt que par exemple au passé des équipes à la CAN ou en Coupe du Monde, joue un vilain tour à certains habitués des phases finales. Laet l’(trois participations à la Coupe du Monde chacune) se retrouvent ainsi dans le pot 2 et s’annoncent comme les composantes possibles de futurs « groupes de la mort », tandis que l’Angola et le Togo, qui représentèrent le continent africain au Mondial 2006, sont versés dans le pot 4. Pot 1 : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, RD Congo. Pot 2 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo. Pot 3 : Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique, Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau. Pot 4 : Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Liberia, Djibouti.. Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces. Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains pour Qatar 2022. Rappelons enfin que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, afin de s’adapter aux conditions climatiques de l’émirat.Enfin, signalons que la Confédération africaine de football a réajusté leen fonction de la reprogrammation de la CAN 2021 en période hivernale. Les six journées se dérouleront aux dates suivantes : Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020. Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020. Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021. Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021. Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021.