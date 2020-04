Mercato : Mutombo passe pro à Paris avant d'être prêté à Guimaraes

Le jeune joueur a abordé son avenir et son envie de rejoindre l'Europe, lui qui est pisté en Turquie, mais n'a pas caché son envie de ne pas vouloir aller au bras de fer avec ses dirigeants du TP Mazembe. Le buteur du club a d'ailleurs évoqué un sujet que tous les footballeurs abordent avec plaisir, celui du onze de rêve. Muleka s'est prêté au jeu et a formé son équipe, des meilleurs congolais, en 4-3-3 avec six joueurs du TP Mazembe. Il leur a ajouté des stars de la sélection des Léopards. Dans les cages, il a choisi le légendaire gardien des Corbeaux, Robert Kidiaba, qui a brillé de longues années sous la tunique des Léopards, notamment avec sa célébration magique, lors des victoires des siens. En défense, Muleka a choisi une défense à quatre composée d'Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Jean Kasusula et Chancel Mbemba. Merveille Bope est choisi en pivot devant la défense et est entouré par deux joueurs très techniques à savoir Matumona Zola Roum et Trésor Mputu, l'éternel Corbeau. Enfin, c'est une attaque en feu qu'a choisi Muleka avec le rapide ailier Yannick Bolasie, qui vient de faire son retour à Everton, alors qu'il n'est pas allé au bout de son prêt avec le Sporting CP et qui peine à se démarquer les dernières années. A gauche, il a placé le serial dribbleur Mbala Mbuta Biscotte pour alimenter Cédric Bakambu, l'attaquant évoluant en Chine et qui est sur les traces de Dieumerci Mbokani en équipe nationale..Kidiaba, Issama, Mbemba, Kimwaki, Kasusula, Bope, Mputu, Roum, Bolasie, Bakambu, Biscotte. A lire aussi >> TP Mazembe : Jackson Muleka veut partir au plus vite !