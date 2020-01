Mercato : Moussa Sow pourrait découvrir la Serie A

Belhocini a réussi cette saison 7 buts (dont deux penalties) et une passe décisive en 15 matches disputés. Il conduit le tableau des buteurs, ex aequo avec Abid (CS Constantine) et Tiaiba (AS Aïn Mlila). A l'USMBA depuis janvier 2017, Belhocini pourrait venir grossir l'imposante colonie algérienne du double champion d'Afrique en titre, et qui se compose d'Abdelkader Badrane, Elyès Chetti, Abderraouf Benghith, Bilel Bensaha et Tayeb Meziani, excusez du peu !En butte à un sérieux problème de gardiens de but, l'Etoile Sportive du Sahel serait intéressée par les services du portier de l'Avenir Sportif de Soliman, Seifeddine Mahouachi et celui d'Al Adala saoudien, Aymen Mathlouthi, en fait son ancien keeper international. Selon "Assarih", le président du club, M.Ridha Charfeddine devrait prendre une décision à ce sujet. Parmi les gardiens en place, Makram Bediri alterne les hauts et les bas, alors que Achraf Krir a montré un niveau bien modeste, se trouvant souvent derrière des buts concédés par son équipe. Quant à Walid Kridène, le titulaire habituel, il est blessé depuis plusieurs mois déjà. A lire aussi >> Badri fait des sacrifices pour l'Espérance de Tunis