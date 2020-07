Mercato : Moussa Sow dans le collimateur d'un club Brésilien

Lionel Messi n'a pas ménagé Quique Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, après la perte du titre de champion d'Espagne au profit du Real Madrid.

« Si on ne change pas, on perdra contre Naples »

Le FC Barcelone a officiellement abandonné sa couronne nationale au profit du Real Madrid. Les Catalans ont cédé leur bien à une journée de la fin, et en essuyant, qui plus est, un humiliant revers à domicile contre Osasuna. La déception était grande chez les Blaugrana à l’issue de ce dénouement. Chez Lionel Messi, la star de l’équipe, elle l’était même suffisamment importanteInvité à livrer son analyse concernant l’effondrement de son équipe, La Pulga a lâché : «Si nous ne changeons pas, nous perdrons également le match qui arrive Naples. De janvier à ici, l'année a été très mauvaise ». Le mois de janvier ayant coïncidé avec le limogeage d’Ernesto Valverde et son remplacement par Quique Setién,L’équipe toute entière a aussi eu droit aux remontrances du sextuple Ballon d’Or. Tout en s’incluant avec le reste du collectif,Aussi bien au niveau du jeu que de l’état d’esprit. « On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d’intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d’aujourd’hui est un résumé de l’année. La Roma, Liverpool… si les gens n’ont plus de patience, c’est parce que nous ne donnons rien », a lâché un capitaine blaugrana pour le moins remonté.