Mercato : Mounier quitte la Grèce

Everton défiait Arsenal ce samedi alors que les deux formations viennent d'annoncer les arrivées de leurs nouveaux entraîneurs respectifs.



Thank you all for the warm welcome, I feel very honoured and happy to be back.

— Mikel Arteta (@m8arteta) December 21, 2019

Everton avait annoncé l'arrivée de Carlo Ancelotti sur son banc juste avant le début de cette rencontre. Les Toffees maîtrisent le timing des annonces, beaucoup moins le rythme du match qui a suivi.son nouveau club peinait face à des Gunners eux aussi décevants cette saison, mais qui s'accaparaient la possession ce samedi. Des Gunners qui accueillaient eux aussi leur nouveau manager en la personne de Mikel Arteta. L'Espagnol, présent dans l'enceinte du stade, a certainement noté les domaines à améliorer en priorité. Car si Arsenal a dominé les échanges, Everton s'est offert quelques opportunités. On pense notamment à ce coup franc de Sigurdssson, qui enroulait bien sa tentative du droit et voyait le cuir passer légèrement à gauche du cadre après 20 minutes de jeu. Arsenal rétorquait avec une opportunité dans le second acte suite à un corner, avec Aubameyang qui héritait de la balle au second poteau et dont la frappe était admirablement repoussée par Jordan Pickford. 0-0 à l'issue de la rencontre. Avec de nouveaux entraîneurs, Everton et Arsenal font table rase et repartent sur de nouvelles bases.