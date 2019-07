Mercato : Milan annonce la signature d'Hernandez

Énorme surprise au Caire. Samedi soir, l’Egypte a été sortie sa Coupe d’Afrique des Nations dès les 8emes de finale par l’Afrique du Sud (0-1).

Un carton plein et aucun but encaissé. Si l’Egypte n’avait pas été impressionnante dans le jeu, son premier tour avait rassuré les supporters dans cette Coupe d’Afrique des Nations. A domicile, les Pharaons semblaient sereins et plein de maîtrise. En résumé, ils assumaient parfaitement leur statut de grand favori de cette édition 2019. Pourtant, ce samedi soir, les coéquipiers de Mohamed Salah ont pris la porte dès les 8emes de finale à la surprise générale. Ils ont été battus par l’Afrique du Sud, qui ne s’était pourtant qualifiée pour la phase à élimination directe qu’en sortant de son groupe en troisième position. Mais force est de constater que l’Egypte est complètement passée à côté de son match. En première période, le pays hôte de cette CAN a été totalement inoffensif et s’en est même remis deux fois à son gardien pour garder sa cage inviolée.El Shenawy, impérial lors de la phase de groupes, a encore été décisif pour claquer en corner un coup-franc de Tau (22eme), puis pour sortir in-extremis dans les pieds de l’attaquant sud-africain (39eme). En deuxième période, l’Egypte a montré de meilleures choses à son retour sur la pelouse du Caire. Un premier tir puissant d’Elneny est passé au-dessus du but des Bafana Bafana (47eme), puis Trezeguet a tiré sur le gardien après un caviar de Salah (57eme). Mais le « mieux » entrevu au retour des vestiaires n’a pas duré. Les Pharaons ont à nouveau bafouillé leur football et se sont exposés défensivement. Et dans les dix dernières minutes, ce que tout le stade craignait s’est produit. A la conclusion d’un modèle de contre-attaque, Mothiba a délivré un ballon parfait à Lorch qui n’a pas raté son face-à-face avec le portier égyptien (85eme).