Mercato - Mbaye Niang : « Le Stade Rennais aussi a envie que je reste »

Ce vendredi, Mbaye Niang a marqué ses 10 et 11

ème

but de la saison. Cependant, malgré sa bonne saison, l’international sénégalais ne sait pas s’il va rester au Stade de Rennais.

Pour son dernier match de la saison, Mbaye Niang a marqué un doublé

face à Lilles. Il s’agit de son 10 et 11

ème

but de la saison en Ligue 1 française «

à

l’image de l’équipe, on a fait un beau match, on avait à

coeur

de bien finir. C’est vrai, j’ai mis un beau but.

Adri

(

Adrien

Hunou

) m’a vu au second poteau et je me suis mis en tête de faire la spéciale, rentrer et enrouler pour la cadrer. Cela m’a réussi et en passant à 3-1, c’était une délivrance, on était plus « sécure

»

. Mon but à Guingamp était plus beau, aujourd’hui (

vendredi

), il était plus en finesse

»

, a commenté l

’

attaquant sénégalais sur son dernier match de la saison.

Pour sa première saison avec Rennes, Mbaye Niang a atteint sa promesse «

a

ujourd’hui, oui, je peux vous le dire, je visais dix buts. Quand j’ai marqué le penalty (

contre Lille

), je me suis dit «

pourquoi ne pas dépasser les dix ?

». Je finis à onze, je suis très content, on va se concentrer sur l’avenir

»

.

Cependant, malgré sa bonne saison, Mbaye Niang pourrait retourner à Torino. En effet, l’international sénégalais est prêté par le club italien. Mais, tout comme Rennes, Mbaye Niang veut rester en France « je n’ai pas encore le droit de le dire mais oui, on a échangé, on a vu le pour et le contre. C’est positif, on va se rencontrer dans les jours qui viennent pour prendre la meilleure décision pour tout le monde. Le Stade Rennais aussi a envie que je reste mais cela dépasse ma fonction de joueurs. »