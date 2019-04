Mercato - MBaye Niang : « je veux rester à Rennes »

Mbaye Niang vit actuellement sa meilleure saison. L’international sénégalais affiche de bons statistiques avec Rennes. A quelques heures de défier le Paris Saint-germain, le buteur sénégalais s’est confié à nos confrères de So Foot sur sa saison.

Avec 25 matchs joués

en Ligue 1, Mbaye Niang a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. L’international sénégalais va jouer, ce soir, à 19 h, la finale de la coupe de France face au Paris Saint-Germain. Crédité d’une bonne saison, l’international sénégalais souhaite rester à Rennes «

je serais

deçu

de quitter Rennes parce que j’ai passé une très belle année, mais ce n’est pas moi qui décide de tout. Si aujourd’hui, je pouvais décider de tout ça, croyez-moi qu’on ne se poserait plus toutes ces questions. Maintenant, c’est au club et à mes représentants de s’en occuper. J’ai déjà fait part de mon envie et je ne peux malheureusement pas faire plus, on verra bien ce qui se passera.

»

Mbaye Niang a été prêté par Torino par le stade de Rennes. Il dispose d

’

une clause libératoire de 15 millions d

’

euros

«

Je reste à ma place de joueur, ce n’est pas moi qui vais dire au club de me garder. Ça fait plusieurs mois que je dis que je me sens très bien ici et que j’ai trouvé une stabilité que je cherchais. Maintenant, j’ai un entourage qui va s’occuper de tout ça, le club travaille aussi dessus et de mon côté je vais me concentrer sur ma fin de saison. Dans les bureaux, tout le monde connaît mon avis et je vais laisser les gens plus compétents que moi s’en occuper.