Mercato : Maxwell Cornet répond à l’intérêt de Klopp !

Keita Baldé qui, selon une certaine presse, a été renvoyé à Monaco, vient de qualifier l'Inter Milan en Champions League. Ce soir, le Lion, entré en jeu, a ouvert le score à la 51e, avant que Naigolan ne marque le deuxième, après légalisation de Traoré (76') pour Empoli (2-1)...

L'Inter Milan avait besoin de battre Empoli, dans ce match de 38e journée, pour ne pas perdre sa quatrième place et sa qualification en C1. Mission accomplie grâce à un certain Baldé Keita, qui ne devrait pas être conservé la saison prochaine, selon la presse italienne. Grâce à Baldé, l’Inter se qualifie en C1 au profit du Milan AC. Convaincant dans sa prestation, le Sénégalais a ouvert le score après son entrée à la place de Kwadwo Asamoah. L'ancien Laziale reçoit une passe de Politano et se retourne aux vingt-cinq mètres plein axe entre trois adversaires. Il se décale et marque d’un tir croisé ! Après avoir été averti pour avoir enlevé son maillot lors de sa célébration de but, Baldé a ensuite reçu un deuxième jaune et a quitté prématurément ses partenaires, dans le temps additionnel.