Mercato: Mattia De Sciglio (Juventus) au PSG, ça brûle !

PSG : le latéral Mattia De Sciglio, priorité du mercato hivernal https://t.co/NcvHDlcSMQ

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 28 octobre 2019

TUCHEL VEUT ASSURER SES ARRIÈRES EN CAS DE PROBLÈME AVEC BERNAT



#Mercato : Selon la presse française, Mattia De Sciglio 🇮🇹, latéral de la Juventus serait la priorité du PSG.

💬Serait-il un bon transfert pour le PSG ❓ pic.twitter.com/GTDnYBQeGE



— Footballdayy (@Footballdayy2) 29 octobre 2019

L’avance en Ligue 1 étant confortable et le départ en Ligue des Champions étant idéal, le Paris Saint-Germain peut commencer à envisager l’avenir plus sereinement. Il s’agit donc, déjà, de préparer le prochain Mercato, qui commencera début janvier.D’après Le Parisien,La piste n’est pas nouvelle, puisqu’elle avait déjà été évoquée l’été dernier. Mais visiblement, le contact n’a jamais été rompu entre les dirigeants du PSG et le clan de l’Italien. Ce dernier joue peu à la Juventus Turin (2 matchs de Serie A). Capable d’évoluer sur les deux flancs de la défense, il intéresse grandement le leader de la Ligue 1, qui voit en lui le défenseur polyvalent qui manque actuellement à son effectif.CarD’après Le Parisien, l’entraîneur allemand ne compte plus du tout sur Layvin Kurzawa, et considère pour l’heure Abdou Diallo comme la doublure du latéral espagnol. Une arrivée de Mattia De Sciglio permettrait aussi de se doter d’une solution de repli supplémentaire côté droit. Thomas Meunier et Colin Dagba se partagent le temps de jeu depuis le début de la saison, suite à la blessure de Thilo Kehrer. Une blessure à l’aponévrose plantaire qui dure et qui commence à inquiéter le staff parisien. Le club de la Capitale n’écarterait d’ailleurs pas l’idée d’un échange entre Mattia De Sciglio et Thomas Meunier, dont le contrat arrive à échéance en juin 2020.