Mercato : Manchester United s'intéresse à Victor Osimhen

Playing 38 games so far this season for Lille, Victor Osimhen has scored 18 goals before the Leagues in Europe were suspended.



Et ses performances ne passent pas inaperçues chez les grosses écuries européennes. Le Nigérian attise les convoitises.Selon les informations de Le 10Sport, l'attaquant lillois serait dans le viseur de Manchester United. Le club mancunien, en quête d'un véritable renard des surfaces depuis le départ de Romelu Lukaku, à l'Inter Milan, aurait fait du Super Eagle une priorité en vue de la saison prochaine.Néanmoins, le club anglais n'est pas la seule sur ce dossier. Le Real Madrid serait également intéressé par le profil d'Osimhen. Selon Transfermarkt, l'international nigérien est évalué à 30 millions d'euros.Reste à savoir si le club français est prêt à céder son meilleur atout offensif.Conscient qu'il sera difficile de conserver le Nigérian, le président de Lille, Gérard Lopez souhaite garder son joueur pour la saison prochaine.« Osimhen sera lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler. Je ne contrôle pas le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine. » a lâché le patron du LOSC, au micro de la “RTL”.De son côté le Nigérian veut poursuivre l'aventure à Lille."Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J'aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J'aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer... Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J'irai là où ils veulent." a déclaré Osimhen sur RMC.A lire aussi sur Orange Football Club >> Aubameyang, Salah, Osimhen… Le Top 10 des meilleurs buteurs africains des cinq grands championnats