Mercato : Une star de Liverpool laisse planer le doute sur son avenir

Mohamed Salah (17 réalisations cette saison avec Liverpool) est l'un des grands artisans de la formidable épopée des Reds et du sacre du club de la Mersey en Premier League après 30 ans de disette.Une véritable machine à but, le Pharaon (94 buts en 145 matchs) a fait le bonheur des supporters de Liverpool pendant trois saisons.Après avoir remporté la Ligue des Champions et le championnat d'Angleterre, l'Egyptien pourrait être tenté d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival, malgré trois ans de contrat restantsInterrogé par la radio FM Colombia, l'attaquant a laissé planer le doute sur son avenir« Je veux juste profiter d'aujourd'hui et profiter du moment! Personne ne connaît l'avenir et ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer... Mais du moment où nous gagnons la Ligue des champions, nous gagnons la Premier League, je suis content. Voyons ce qui va se passer dans le futur, mais je suis très heureux de gagner et de remporter ces trophées» a déclaré Salah.Cette déclaration ne devrait pas rassurer les fans de Liverpool...A lire aussi >> Mercato : Nouveau contrat pour Bafetimbi Gomis