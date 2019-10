Mercato : L'Inter suit Thomas Müller

Thomas Müller pourrait bientôt quitter le Bayern Munich. Selon Kicker, l'Inter Milan aimerait s'engouffrer dans la brèche pour recruter l'international allemand.

Müller : « Si le coach ne me voit que comme un remplaçant… »

, l’attaquant international allemand Thomas Müller (30 ans) figurerait dans les petits papiers de l’Inter Milan. Privés pour plusieurs semaines d’Alexis Sanchez, les Nerazzurri auraient décidé de passer à la vitesse supérieure au sujet du natif de Weilheim, les noms de Zlatan Ibrahimovic ou encore Olivier Giroud étant aussi cités pour renforcer le secteur offensif d’Antonio Conte. Selon Kicker, en manque de temps de jeu sous les ordres de Niko Kovac, le numéro 25 aurait été ciblé pour le Mercato d’hiver, et les dirigeants intéristes auraient intensifié leur intérêt. A noter que Manchester United serait également sur la piste du champion du monde 2014.« Cette situation ne me rend pas heureux, a récemment indiqué Thomas Müller, qui est apparu à huit reprises cette saison en Bundesliga (). Ce n’est pas un sujet marrant pour moi. J’ai 30 ans, je suis en pleine forme et j’ai faim de succès avec le club, mais aussi du point de vue personnel. Je suis fermement convaincu que je peux encore aider l’équipe avec mes qualitésLe coach fait des choix difficiles. Cependant, il s’est passé des choses lors des cinq derniers matchs qui ne me rendent pas heureux. Si le coach ne me voit que comme un remplaçant, je vais devoir réfléchir, je suis trop ambitieux pour ça. Mais je ne participerai pas au jeu des médias. Je me concentre sur le Bayern. »