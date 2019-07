Mercato : Les raisons du malaise entre Paris et Neymar

Dans les colonnes du Parisien, on en apprend plus ce jeudi sur les coulisses du malaise qui existe depuis quelques semaines entre Neymar et le Paris Saint-Germain.

Neymar espère un transfert sous deux à trois semaines

D’après le quotidien, le divorce entre le PSG et sa star prend racine dans une prolongation de contrat qui tardé à venir au printemps dernier. Alors que l’affaire semblait entendue, le club de la Capitale aurait ralenti le processus, ce que l’ancien Barcelonais aurait interprété comme de la défiance à son égard. Entre-temps, Leonardo est revenu aux affaires. Mais le nouveau directeur sportif n’a rien arrangé de la tension entre le PSG et son joueur. Au contraire. Plutôt que d’essayer de recoller les morceaux, il aurait clairement fait comprendre à la star qu’il pouvait partir cet été. « Leonardo voudrait tourner la page Neymar au plus vite », peut-on lire dans cet article, où il est fait mention que le successeur d’Antero Henrique agit en conformité avec le Qatar.Reste à savoir si la vente de Neymar, aux conditions voulues par le champion de France en titre, est possible. Aujourd’hui, seul le FC Barcelone discute avec Paris. Mercredi, Mundo Deportivo révélait que le clan Neymar avait aussi des touches avec le Bayern Munich, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid, mais actuellement aucune de ces formations ne s’est officiellement renseignée auprès du PSG. Du côté du joueur brésilien, on se montrerait assez « optimiste » quant à la réalisation de cette transaction. Un timing est même avancé : sous deux à trois semaines. D’ici là, le Trophée des Champions aura sûrement été joué. On guettera donc si Neymar s’envole pour l’Asie avec ses coéquipiers.