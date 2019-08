Mercato - Leicester : trois clubs pistent Rachid Ghezzal

André Villas-Boas a expliqué que la non-titularisation de Luiz Gustavo était liée aux négociations l’entourant. Mais il pense toujours que le Brésilien va rester à Marseille.

Une offre « pas intéressante »



Luiz Gustavo encore remplaçant ?

André Villas-Boas est un entraîneur très différent de Rudi Garcia sur bien des aspects, dont un en particulier : la communication. Le Portugais ne manie que rarement la langue de bois, même lorsqu’il s’agit d’évoquer le Mercato. Déjà très franc au moment de lamenter le manque de moyens de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur phocéen n’a pas tenté de cacher la vérité, non plus, pour justifier la non-titularisation de Luiz Gustavo lors du déplacement à Nice (1-2), ce mercredi soir.Sans surprise, ce choix a été directement lié aux différentes tractations entourant le joueur, courtisé par Fenerbahçe et aussi évoqué à Monaco par Canal+. « J’ai parlé avec Luiz Gustavo, a expliqué André Villas-Boas à la chaîne cryptée après le match. Il a une proposition du Fener’ qui n’est pas intéressante pour notre club. Tout cela peut affecter le joueur et après avoir discuté avec lui, j’ai décidé de le mettre sur le banc au coup d’envoi. »Marseille cherche à ménager le Brésilien, dont le départ n’est pas encore totalement écarté. Même si AVB pense « qu’il ne partira pas. » Le technicien portugais pourrait décider de ne pas aligner d’entrée l’ancien joueur de Wolfsbourg dimanche, lors de la réception de Saint-Etienne. A Nice, le milieu de terrain est entré en fin de match pour remplacer Dario Benedetto, auteur de son premier but sous les couleurs phocéennes.